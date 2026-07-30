В Ульяновске спасатели вскрыли замок и освободили запертых на площадке детей

В Ленинском районе Ульяновска спасателям пришлось вызволять двоих детей, оказавшихся запертыми на спортивной площадке в парке «Юности». Инцидент произошел 29 июля, мальчикам 5 и 6 лет не удалось самостоятельно открыть калитку, поэтому им потребовалась помощь специалистов. Об этом пишет издание mosaica.ru со ссылкой на спасательные службы.
Сообщение о происшествии поступило в Единую дежурно-диспетчерскую службу города. На место незамедлительно выехали сотрудники МБУ «Управление гражданской защиты г. Ульяновска». Используя специальный слесарный инструмент, спасатели вскрыли калитку и сняли замок, благодаря чему дети оказались на свободе.
В результате происшествия никто не пострадал. Инцидент завершился благополучно: дети не получили травм, медицинская помощь им не потребовалась. Мальчики отделались легким испугом и вскоре вернулись домой к родителям.
Специалисты напоминают родителям о необходимости внимательного отношения к безопасности детей на игровых и спортивных площадках. Взрослым рекомендуется заранее объяснять детям правила поведения в общественных местах и способы обращения за помощью в экстренных ситуациях.
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