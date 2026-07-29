Санавиация Томской области эвакуировала 416 пациентов за полгода

Санитарный вертолет готовится к вылету для эвакуации пациента из отдаленного района Томской области. Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Томской области

За 6 месяцев 2026 года санитарная авиация Томской области перевезла в медицинские учреждения региона 416 пациентов, в том числе 24 ребенка и шестеро младенцев до года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения 29 июля.

Чаще всего транспортировке подлежали пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями нервной системы и мозга, травмами различной степени тяжести, а также беременные женщины и роженицы. Всего за полгода медицинские бригады выполнили 247 вылетов общей продолжительностью 858 часов. Наиболее часто санитарный вертолет направлялся в Колпашево, совершив 65 рейсов. Также воздушные суда транспортировали пострадавших из Каргасокского, Парабельского, Бакчарского, Александровского, Верхнекетского, Кривошеинского, Молчановского, Тегульдетского, Чаинского районов, а также из Кедрового и Стрежевого.

Исполняющий обязанности начальника регионального департамента здравоохранения Юрий Воробьев отметил, что сегодня у врачей есть все для спасения жизней. В их распоряжении находятся самолет ТВС-2МС и вертолет Ми-8, базирующиеся в Колпашево, а также десять автомобилей высокой проходимости, видеосвязь с коллегами и быстрая доставка донорской крови. Это позволяет как можно скорее доставить пациента до операционной и начать лечение. Снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в России является одним из приоритетов национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», реализуемого по поручению Президента России Владимира Путина.

Санитарная авиация работает на базе отделения экстренной консультативной скорой медицинской помощи областной клинической больницы. Здесь круглосуточно дежурят 74 специалиста различных профилей, обеспечивая своевременную и квалифицированную помощь жителям отдаленных уголков Сибири. Развитие этой системы гарантирует защиту здоровья и жизни граждан независимо от места их проживания в регионе.

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