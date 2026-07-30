Срубил более 30 деревьев: В Томской области будут судить «черного» лесоруба

Деревья были срублены на территории Бакчарского участкового лесничества. Фото: прокуратура Томской области

Суд в Бакчарском районе рассмотрит уголовное дело в отношении 64-летнего мужчины. В прокуратуре Томской области 30 июля сообщили «КП-Томск», что сельскому жителю предъявлено обвинение в незаконной рубке лесных насаждений в крупном размере. Уголовное дело возбуждено по статье 260 УК РФ.

По версии следствия, в феврале мужчина без разрешительных документов срубил несколько лиственных деревьев — берез и осин — на чужом участке на территории Бакчарского лесничества.

Ущерб лесному фонду составил чуть менее 65 тысяч рублей. Мужчина признал вину и полностью возместил причиненный ущерб.

Незаконная рубка лесных насаждений – одно из самых распространенных экологических преступлений. Фото: прокуратура Томской области

На этой неделе департамент лесного хозяйства Томской области сообщил, что за 6 месяцев 2026 года лесники выявили в регионе 48 незаконных рубок. Только по 17 инцидентам «черных» лесорубов нашли, по остальным ведутся оперативно-розыскные работы. Общий объем незаконных рубок составил 4 121,1 кубических метра, общий ущерб — 36 651,4 тысяч рублей.

В случае обнаружения нарушений лесного законодательства жителей региона просят звонить на горячую линию Региональной диспетчерской службы (РДС) 8-800-100-94-00. Звонок бесплатный, информация принимается круглосуточно. Специалисты РДС принимают и обрабатывают сообщения о любых нарушениях, включая факты незаконных рубок лесных насаждений.

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