В Томской области отремонтированы 2 участка на трассе Стрежевой — Нижневартовск

Дорогой Стрежевой — Нижневартовск каждый день пользуются сотни жителей томского севера Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Закончен ремонт двух участков автомобильной дороги Стрежевой — Нижневартовск. Областные власти 30 июля сообщили, что дорожный объект в Александровском районе уже введен в эксплуатацию.

На участках с 26 по 28 километр и с 31 по 33 километр уложено новое двуслойное покрытие из асфальтобетонных смесей, рассчитанных на тяжелые транспортные нагрузки. Рабочие укрепили обочины и нанесли дорожную разметку.

Ремонт сделан по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

Дорогой Стрежевой — Нижневартовск каждый день пользуются сотни жителей томского севера. На участке трассы со стороны Ханты-Мансийского автономного округа дорогу также отремонтировали.

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