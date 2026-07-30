В Томске выгорел салон легкового автомобиля

Причина возгорания еще не установлена. Фото: ГУ МЧС Росси по Томской области

В томском микрорайоне Черемошники в среду, 29 июля, загорелся легковой автомобиль. В региональном управлении МЧС сообщили, что пожар произошел в переулке Перевалочном.

Выгорел салон легкового автомобиля, обгорело подкапотное пространство и лакокрасочное покрытие. Огонь тушили 5 огнеборцев. Что стало причиной возгорания, еще предстоит установить. Марку загоревшего авто в МЧС не назвали.

Всего за сутки в регионе потушено 2 пожара. Пострадавших нет.

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