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НовостиОбщество30 июля 2026 3:55

В Томске выгорел салон легкового автомобиля

Пожар произошел в переулке Перевалочном
Елена Белоусова
Причина возгорания еще не установлена. Фото: ГУ МЧС Росси по Томской области

Причина возгорания еще не установлена. Фото: ГУ МЧС Росси по Томской области

В томском микрорайоне Черемошники в среду, 29 июля, загорелся легковой автомобиль. В региональном управлении МЧС сообщили, что пожар произошел в переулке Перевалочном.

Выгорел салон легкового автомобиля, обгорело подкапотное пространство и лакокрасочное покрытие. Огонь тушили 5 огнеборцев. Что стало причиной возгорания, еще предстоит установить. Марку загоревшего авто в МЧС не назвали.

Всего за сутки в регионе потушено 2 пожара. Пострадавших нет.

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