В Томске выгорел салон легкового автомобиля

В томском микрорайоне Черемошники в среду, 29 июля, загорелся легковой автомобиль. В региональном управлении МЧС сообщили, что пожар произошел в переулке Перевалочном.
Выгорел салон легкового автомобиля, обгорело подкапотное пространство и лакокрасочное покрытие. Огонь тушили 5 огнеборцев. Что стало причиной возгорания, еще предстоит установить. Марку загоревшего авто в МЧС не назвали.
Всего за сутки в регионе потушено 2 пожара. Пострадавших нет.
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