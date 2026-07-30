В Томской области за сутки потушено 5 лесных пожаров

Часто пожары в лесах приходится тушить вручную с помощью лопат, топоров-мотыг, бензопил, ранцевых лесных огнетушителей. Фото: Федеральная Авиалесоохрана

За последние 24 часа на территории Томской области потушено 5 лесных пожаров. В департаменте лесного хозяйства 30 июля уточнили, что утром в четверг в регионе действуют 14 пожаров на территории Александровского, Бакчарского, Верхнекетского, Колпашевского, Каргасокского, Кедровского и Улу-Юльского лесничеств. Из них 4 очага локализованы.

На территории региона класс пожарной опасности в лесах по условиям погоды 2,3 (средняя пожарная опасность).

До 31 июля в регионе установлен особый противопожарный режим. В случае обнаружения возгораний или задымлений в лесу томичам и жителям области нужно звонить на круглосуточную горячую линию лесной охраны: 8-800-100-94-00.

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