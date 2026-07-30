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НовостиОбщество30 июля 2026 3:15

Сотруднику томской организации выплатили 2,5 миллиона рублей после травмы

На мужчину упал груз весом более 130 килограммов
Елена Белоусова
После вмешательства прокуратуры пострадавшему при несчастном случае работнику была выплачена компенсация

После вмешательства прокуратуры пострадавшему при несчастном случае работнику была выплачена компенсация

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна. Перейти в Фотобанк КП

Работник транспортной компании в Томске получил крупную компенсацию в связи с тяжелой травмой, полученной год назад. Прокуратура Томской области 30 июля сообщила, что деньги своему сотруднику организация выплатила только после вмешательства надзорного ведомства.

В июне 2025 года водитель транспортной компании помогал грузчику с погрузкой на складе. На него упал груз весом более 130 килограммов.

Прокуратура в судебном порядке потребовала выплатить пострадавшему компенсацию морального вреда. Суд удовлетворил иск прокуратуры, 41-летнему мужчине выплачено 2,5 миллиона рублей.

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