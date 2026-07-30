Сотруднику томской организации выплатили 2,5 миллиона рублей после травмы

После вмешательства прокуратуры пострадавшему при несчастном случае работнику была выплачена компенсация Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна. Перейти в Фотобанк КП

Работник транспортной компании в Томске получил крупную компенсацию в связи с тяжелой травмой, полученной год назад. Прокуратура Томской области 30 июля сообщила, что деньги своему сотруднику организация выплатила только после вмешательства надзорного ведомства.

В июне 2025 года водитель транспортной компании помогал грузчику с погрузкой на складе. На него упал груз весом более 130 килограммов.

Прокуратура в судебном порядке потребовала выплатить пострадавшему компенсацию морального вреда. Суд удовлетворил иск прокуратуры, 41-летнему мужчине выплачено 2,5 миллиона рублей.

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