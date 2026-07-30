Плановое отключение света 30 июля затронет десятки садовых участков в Томске

Регулярная ревизия помогает продлить жизнь всей электросистемы Фото: Ольга ЮШКОВА.

Десятки участков в СТ «Весна» в Томске останутся без света в четверг, 30 июля. Ресурсоснабжающая организация запланировала отключение электроэнергии для проведения ремонтных работ. На дачных участках света не будет с 9.00 до 12.00.

Более продолжительные отключения — с 9.00 до 17.00 — запланированы в домах областного центра по следующим адресам:

Улица Таежная;

Улица Лесная;

Переулок Дунайский;

Тульский проезд;

Лесной проезд.

Профилактика на электросетях — это жизненно важная мера, которая помогает поддерживать стабильное и безопасное электроснабжение. Ее главная задача — выявлять и устранять потенциальные неисправности.

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