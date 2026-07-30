В Томской области 30 июля ожидаются жара и дожди

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Томской области в четверг, 30 июля, ожидается переменная облачность и обильные осадки. В районах области синоптики томского ЦГМС местами прогнозируют кратковременные дожди, грозы, при грозах — сильные дожди, ливни и град.
Ветер северный с порывами при грозах до 15-17 метров в секунду.
Температура воздуха днем составит +26…+31°С.
В областном центре также возможен кратковременный дождь, гроза. При грозе местами ожидается ливень и усиление ветра.
Столбики термометров поднимутся до +26…+28 градусов.
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