В Томской области 30 июля ожидаются жара и дожди

В последний четверг июля в регионе будет жарко Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Томской области в четверг, 30 июля, ожидается переменная облачность и обильные осадки. В районах области синоптики томского ЦГМС местами прогнозируют кратковременные дожди, грозы, при грозах — сильные дожди, ливни и град.

Ветер северный с порывами при грозах до 15-17 метров в секунду.

Температура воздуха днем составит +26…+31°С.

В областном центре также возможен кратковременный дождь, гроза. При грозе местами ожидается ливень и усиление ветра.

Столбики термометров поднимутся до +26…+28 градусов.

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