В Томске завершен ремонт трамвайных путей на улице Советской

С 30 июля томские трамваи начнут перевозить пассажиров по привычным маршрутам. Фото: Марина Лукина

В среду, 29 июля, в Томске завершился ремонт трамвайных путей на улице Советской. По информации городских властей, специалисты Трамвайно-троллейбусного управления обновили полотно и восстановили стрелку на разворотном кольце на площади Батенькова.

Работы началась в субботу, 25 июля. Задачей было привести в порядок 50 метров дорожного полотна на одном из самых изношенных участков.

В течение 5 дней трамваи по Советской не ходили. Сегодня состоялась обкатка отремонтированного фрагмента улично-дорожной сети, с 30 июля движение полностью восстановится.

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