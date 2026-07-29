Более 5 тысяч томских выпускников сдали ЕГЭ в 2026 году

ЕГЭ в Томской области прошли без нарушений Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Томской области единый государственный экзамен в 2026 году сдали 5 363 выпускника. Областные власти 29 июля сообщили, что каждый четвертый выбрал для сдачи информатику, каждый пятый — физику. Высокие баллы — от 70 и выше — в этом году набрали почти половина всех сдававших экзамены; 45 человек получили максимальные 100 баллов. Трое добились стобалльного результата сразу по двум предметам: это ученики Парабельской гимназии, томской школы «Перспектива» и Лицея при ТПУ.

В областном центре наибольшее количество высокобалльников зафиксировано в Лицее при ТПУ, Томском физико-техническом лицее, Гуманитарном лицее, Сибирском лицее и школе «Перспектива». Среди муниципалитетов заметный рост числа отличников наблюдается в Северске, Стрежевом и Колпашевском районе.

Экзаменационная кампания в Томской области прошла без нарушений.

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