Томич из ревности вытолкнул подругу из окна 4-го этажа

Следователи выясняют обстоятельства чрезвычайного происшествия на Тверской Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Томске возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего мужчины. В СУ СК России по Томской области 29 июля сообщили, что томичу предъявлено обвинение в покушении на убийство.

В июле в многоквартирном доме на улице Тверской произошла ссора между мужчиной и женщиной. В СК уточнили, что причиной конфликта стала ревность. В ходе скандала мужчина вытолкнул 32-летнюю подругу из окна квартиры, расположенной на 4-м этаже дома. Женщина выжила, с многочисленными травмами она находится в больнице.

Жителя Томска заключили под стражу.

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