Томич из ревности вытолкнул подругу из окна 4-го этажа

Фото: Ольга ЮШКОВА.
В Томске возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего мужчины. В СУ СК России по Томской области 29 июля сообщили, что томичу предъявлено обвинение в покушении на убийство.
В июле в многоквартирном доме на улице Тверской произошла ссора между мужчиной и женщиной. В СК уточнили, что причиной конфликта стала ревность. В ходе скандала мужчина вытолкнул 32-летнюю подругу из окна квартиры, расположенной на 4-м этаже дома. Женщина выжила, с многочисленными травмами она находится в больнице.
Жителя Томска заключили под стражу.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Томске завершен ремонт трамвайных путей на улице Советской
Грозы и сильные дожди ожидаются в Томской области 30 июля
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ
ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru