Грозы и сильные дожди ожидаются в Томской области 30 июля

В последний четверг июля синоптики прогнозируют интенсивные осадки в регионе Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Синоптики томского ЦГМС уточнили прогноз погоды на четверг, 30 июля.

В районах области ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, при грозах — сильные дожди, ливни, град, ночью и утром в отдельных районах — туманы.

Ветер северный с порывами при грозах до 15-17 метров в секунд. Температура воздуха в области ночью составит +14…+19°С, днем ожидается жара до +26…+31 градуса.

В Томске синоптики прогнозируют кратковременный дождь и грозу. Днем при грозе местами возможен ливень. Ветер северный, местами порывы будут достигать до 13 метров в секунду.

В ночь на 30 июля в областном центре температура воздуха составит +17…+19°С, днем столбики термометров поднимутся до +26…+28 градусов.

Ранее в ЦГМС сообщили, что до 5 августа местами по области ожидается аномально жаркая погода с максимальными температурами +30°С и выше.

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