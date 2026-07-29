Томич под разными предлогами выманил почти 7 миллионов рублей у жителей региона

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
Советский районный суд Томска рассмотрит уголовное дело в отношении 29-летнего местного жителя. В прокуратуре Томской области 29 июля сообщили, что мужчина подозревается в мошенничестве на сумму более 6,8 миллиона рублей.
Установлено, что с марта 2023 года по апрель 2026 года молодой человек под разными предлогами выманивал деньги у жителей Томска и Северска.
Пятеро из числа обманутых поверили обещаниям заработать на высокодоходных инвестициях, еще четверо согласились финансировать покупку дорогостоящей техники за рубежом для последующей перепродажи в России.
Потерпевшие в рамках уголовного дела подали иски о взыскании похищенных денег. Вину в содеянном житель Томска признал частично.
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