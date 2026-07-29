Томич под разными предлогами выманил почти 7 миллионов рублей у жителей региона

Подозреваемый в мошенничестве мужчина использовал 2 схемы обмана Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Советский районный суд Томска рассмотрит уголовное дело в отношении 29-летнего местного жителя. В прокуратуре Томской области 29 июля сообщили, что мужчина подозревается в мошенничестве на сумму более 6,8 миллиона рублей.

Установлено, что с марта 2023 года по апрель 2026 года молодой человек под разными предлогами выманивал деньги у жителей Томска и Северска.

Пятеро из числа обманутых поверили обещаниям заработать на высокодоходных инвестициях, еще четверо согласились финансировать покупку дорогостоящей техники за рубежом для последующей перепродажи в России.

Потерпевшие в рамках уголовного дела подали иски о взыскании похищенных денег. Вину в содеянном житель Томска признал частично.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Грозы и сильные дожди ожидаются в Томской области 30 июля

Гостя из Томской области ждет суд в Челябинске за использование сим-бокса

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru