В Челябинске окончено расследование уголовного дела в отношении жителя Томской области. Мужчину 2003 года рождения подозревают в организации узла связи на территории уральского города, сообщили 28 июля в УМВД России по Челябинску.
Уголовное дело было возбуждено по статье УК РФ «Незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции».
Установлено, что молодой человек добровольно стал участником преступной группы. Его задачей было обеспечить бесперебойное функционирование сим-бокса. Сим-бокс — это устройство, которое объединяет в одном корпусе множество СИМ-карт (десятки, а иногда и сотни) и позволяет управлять ими удаленно — через интернет.
Официальное название таких устройств по российскому законодательству — «абонентские терминалы пропуска трафика».
В арендованной квартире гостя из Западной Сибири были изъяты сим-бокс, роутеры, слоты сим-карт более 100 штук и около 45 сим-карт различных операторов сотовой связи, а также сотовые телефоны. Уже установлено, что один из мобильных номеров использовался онлайн-мошенниками для хищения у жителя Санкт-Петербурга более миллиона рублей.
С 2023 года мошенники активно используют сим-боксы, чтобы скрыть, что звонок идет из-за границы. Абонент видит на экране российский номер (вплоть до коротких номеров банков), хотя на самом деле мошенник находится за пределами страны.
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