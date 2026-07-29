Сим-боксы стали основным инструментом для индустрии выманивания денег. Фото: скриншот видео УМВД России по Челябинску

В Челябинске окончено расследование уголовного дела в отношении жителя Томской области. Мужчину 2003 года рождения подозревают в организации узла связи на территории уральского города, сообщили 28 июля в УМВД России по Челябинску.

Уголовное дело было возбуждено по статье УК РФ «Незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции».

Уроженца Томской области задержали в съемной квартире. Видео: УМВД России по Челябинску

Установлено, что молодой человек добровольно стал участником преступной группы. Его задачей было обеспечить бесперебойное функционирование сим-бокса. Сим-бокс — это устройство, которое объединяет в одном корпусе множество СИМ-карт (десятки, а иногда и сотни) и позволяет управлять ими удаленно — через интернет.

Официальное название таких устройств по российскому законодательству — «абонентские терминалы пропуска трафика».

В арендованной квартире гостя из Западной Сибири были изъяты сим-бокс, роутеры, слоты сим-карт более 100 штук и около 45 сим-карт различных операторов сотовой связи, а также сотовые телефоны. Уже установлено, что один из мобильных номеров использовался онлайн-мошенниками для хищения у жителя Санкт-Петербурга более миллиона рублей.

С 2023 года мошенники активно используют сим-боксы, чтобы скрыть, что звонок идет из-за границы. Абонент видит на экране российский номер (вплоть до коротких номеров банков), хотя на самом деле мошенник находится за пределами страны.

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