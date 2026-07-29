Мотоциклист в Томске столкнулся с иномаркой

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП
Водитель мотоцикла в Томске травмирован в ДТП с участием иномарки. В региональном УМВД сообщили, что столкновение автомобиля и двухколесного транспортного средства произошло 28 июля, около 15.30, на улице Бела Куна.
Предварительно установлено, что 50-летняя женщина за рулем «Хендэ» при выезде с прилегающей территории не предоставила преимущество в движении мотоциклисту. Произошло столкновение, ранен 35-летний мужчина.
С травмами его отправили в больницу.
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