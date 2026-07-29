В прокуроре Томской области подвели итоги работы за первое полугодие 2026 года

Сергей Ломакин отметил, что доверие жителей региона необходимо оправдывать качественными проверками. Фото: Прокуратура Томской области

В прокуратуре Томской области 28 июля подвели итоги работы надзорного ведомства за первое полугодие 2026 года. Прокурор региона Сергей Ломакин сообщил, что в первом полугодии в Томской области пресечено более 19 тысяч нарушений; восстановлены права 4 тысяч граждан; в их пользу, а также в интересах публичных образований взыскано почти полмиллиарда рублей.

«Поступающие от граждан обращения являются значимым индикатором состояния законности и степени надзорного влияния. Рост их числа говорит о востребованности помощи прокуроров. Это доверие необходимо оправдывать качественными проверками и острым реагированием на нарушения», – обратил внимание прокурор.

В числе важнейших задач он назвал оказание поддержки участникам специальной военной операции и их близким, а также вопросы здравоохранения, расселения граждан из ветхого и аварийного жилья, поддержки многодетных семей, безопасности на дорогах.

Прокурор региона указал, что в зоне самого пристального внимания ведомства находится защита прав несовершеннолетних. Он призвал искать новые, действенные и нешаблонные решения для перелома негативных тенденций в молодежной среде.

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