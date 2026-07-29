В Томской области 29 июля действуют 16 лесных пожаров

За прошедшие сутки в Томской области ликвидирован 1 лесной пожар. Фото: Федеральная Авиалесоохрана

Утром в среду, 29 июля, в Томской области зафиксировано 16 лесных пожаров, 4 из них локализованы. По информации департамента лесного хозяйства, очаги действуют в Александровском, Бакчарском, Верхнекетском, Колпашевском, Каргасокском, Кедровском и Улу-Юльском лесничествах.

По состоянию на 29 июля класс пожарной опасности в лесах по условиям погоды — 2,28 (это средняя пожарная опасность).

За прошедшие сутки в регионе потушен 1 лесной пожар.

По информации Федеральной Авиалесоохраны, высоких рисков пожарной опасности в августе для Томской области не прогнозируется.

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