Бойлер загорелся в частном жилом доме в Томске

Так выглядит обгоревший бойлер. Фото: ГУ МЧС России по Томской области

Утром во вторник, 28 июля, в томском микрорайоне «Каскад» произошел пожар в одноэтажном брусовом жилом доме. В региональном управлении МЧС сообщили, что огонь повредил бойлер, частично обгорел потолок, закоптились стены. Общая площадь пожара составила чуть более 2 квадратных метров.

Пламя было ликвидировано за считанные минуты до прибытия автоцистерн. Причина пожара устанавливается.

Всего за прошедшие сутки в Томской области произошло 2 пожара, с начала года в регионе зафиксировано 1114 возгораний.

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