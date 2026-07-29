Несколько домов в Томске 29 июля останутся без света

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
Плановые отключения электроэнергии запланированы в Томске на среду, 29 июля. По информации ресурсоснабжающей компании, для проведения ремонтных работ электричество с 9.00 до 16.00 отключат в нескольких домах на улицах:
19-ой Гвардейской Дивизии;
Красноармейской;
Лыткина;
Алеутской.
Чуть более длительным — с 9.00 до 17.00 — отключение будет в двух домах на улице Большой Подгорной, а также в переулках Зырянском и Флотском.
Значительно более масштабные отключения запланированы на четверг, 30 июля. Без света на несколько часов останутся десятки участков в томском СТ «Весна».
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