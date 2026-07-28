В Томской области в августе серьезных лесных пожаров не ожидается

В СФО лесные пожары прогнозируются на Алтае, в Тыве, Хакасии, Кемеровской и Иркутской областях, Красноярском крае. Фото: Федеральная Авиалесоохрана

Федеральная Авиалесоохрана 28 июля опубликовала вероятностный прогноз пожарной опасности в лесах России на август 2026 года. Томской области нет среди регионов, где ожидаются крупные лесные пожары.

«Прогноз рисков не означает обязательного возникновения ЧС по лесным пожарам. Во многом обстановка зависит от соблюдения гражданами правил пожарной безопасности на природе. А также от оперативности обнаружения и тушения пожаров», — уточнили в ведомстве.

В Сибирском федеральном округе лесные пожары прогнозируются на Алтае, в Тыве, Хакасии, Кемеровской и Иркутской областях, Красноярском крае.

С первой декады июня в Томской области продолжается борьба с постоянными вспышками грозовых пожаров. Ситуация осложняется дефицитом осадков и высокими температурами воздуха. С 13 июня в лесах Томкой области действует режим ЧС.

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