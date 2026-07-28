Томская область заняла третье место в России по заболеваемости лямблиозом

Высок риск заражения при купании в открытых водоемах Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Томская область оказалась на третьей позиции в общероссийском рейтинге по заболеваемости лямблиозом. По данным доклада Роспотребнадзора «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2025 году», в регионе выявлен 1611 случай заражения, что составляет 152,35 инфицированных на каждые 100 тысяч жителей.

Лямблиоз — это острое и хроническое паразитарное заболевание человека, вызываемое кишечными лямблиями.

Основную группу риска составляют дети до 17 лет. Главный путь передачи лямблиоза — через воду.

К основным возможным симптомам лямблиоза относятся повышенная утомляемость, раздражительность, дискомфорт и боли различной интенсивности и характера в различных отделах живота, тошнота, снижение аппетита, появление чувства горечи во рту.

У детей первыми симптомами лямблиоза становится появление температуры. Лямблиоз редко передается между членами семьи, если соблюдать простейшие гигиенические правила: мыть руки после посещения туалета, перед едой и после контакта с животными.

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