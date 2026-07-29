В Томске 29 июля возможен кратковременный дождь, в районах области — ливни

Синоптики вновь прогнозируют осадки в регионе Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Облачная погода с прояснениями ожидается в Томской области в среду, 29 июля. По информации метеорологов томского ЦГМС, в области возможны кратковременные дожди, грозы, при грозах — сильные дожди, ливни, град.

В областном центре ожидается кратковременный дождь, местами гроза. Ветер северный, при грозах порывы будут достигать 15-17 метров в секунду.

Температура воздуха в области днем составит +25…+30 градусов. В Томске столбики термометров поднимутся до +25…+27 °С.

Согласно данным метеорологов, последние два дня июля — 30 и 31 число — будут жаркими, воздух прогреется до +32 градусов.

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