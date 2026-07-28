Бензин в Томской области подорожал из-за ажиотажного спроса

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
В июне 2026 года цены на моторное топливо в Томской области выросли на 0,4 процента по сравнению с маем. Этот показатель заметно ниже общероссийского уровня, составившего 0,9 процента. Об этом сообщили в территориальном органе федеральной службы государственной статистики по региону.
Заместитель управляющего Томским отделением Банка России Татьяна Шулякова пояснила, что в регионе в июне по сравнению с маем дешевле стали продукты питания. Заметнее всего подешевели яйца, молоко, кефир, сливки и сливочное масло во многом благодаря росту производства, что привело к расширению предложения на рынке. При этом подорожали картофель, морковь, лук и капуста, поскольку в первый летний месяц на прилавках такие товары еще в основном импортные. Однако за год все эти продукты все же стали дешевле.
Динамика цен в регионе получилась разнонаправленной. Сильнее всего в июне подорожало моторное топливо. Цены на бензин и дизельное топливо пошли вверх из-за совпадения сразу двух факторов. Во-первых, сказался повышенный сезонный спрос со стороны местных жителей, студентов и дачников. Во-вторых, временно сократилось предложение топлива, что связано с плановыми ремонтами на российских нефтеперерабатывающих заводах.
Мониторинг потребительских цен позволяет местным жителям и гражданам планировать свои расходы с учетом сезонных колебаний рынка. Стабильный контроль за инфляционными процессами и развитие регионального агропромышленного комплекса способствуют сдерживанию роста цен на социально значимые товары в сибирском регионе.
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