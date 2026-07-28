Овощи и ягоды томских хозяйств проверили на пестициды и нитраты

Специалисты отбирают пробы овощей и ягод в томских тепличных хозяйствах для проверки на безопасность. Фото: пресс-служба Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора

Специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора проводят в Томской области систематический контроль плодоовощной и ягодной продукции на содержание остаточного количества пестицидов и нитратов. Мероприятия охватывают как тепличные хозяйства, так и продукцию открытого грунта, сообщили в пресс-службе ведомства 28 июля.

С начала аграрного сезона инспекторы провели выездные обследования земельных участков в Томском районе. В тепличных хозяйствах отобраны пробы огурцов, томатов, с открытого грунта были получены пробы жимолости. Все образцы направлены для исследований в Новосибирскую испытательную лабораторию ФГБУ «ВНИИЗЖ».

По результатам исследований соответствие продукции установленным нормативам подтверждено. Полученные данные свидетельствуют о соблюдении сельхозпроизводителями регламентов применения пестицидов и агрохимикатов, что гарантирует безопасность выращиваемых овощей и ягод для потребителей.

В прошлом году в рамках полномочий по осуществлению федерального государственного контроля в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами проведено 129 исследований 27 проб плодоовощной и ягодной продукции. По результатам лабораторных анализов превышения максимально допустимых уровней содержания пестицидов не обнаружено, а в двух исследованиях выявлено превышение содержания нитратов.

Ведомство продолжает мониторинг качества сельхозпродукции и напоминает аграриям о необходимости строгого соблюдения регламентов применения пестицидов и агрохимикатов, а также обязательных требований земельного законодательства и законодательства в сфере агрохимической безопасности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Томская область отправила в Узбекистан четверть миллиона кубометров леса

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru