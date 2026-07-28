Томская область отправила в Узбекистан четверть миллиона кубометров леса

Пиломатериалы, готовые к отправке. Фото: Россельхознадзор

С начала года специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора досмотрели и сопроводили на экспорт 255 тысяч кубометров томских лесоматериалов, предназначенных для Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Вся продукция прошла обязательную проверку: лабораторные исследования подтвердили отсутствие карантинных вредных организмов и соответствие груза фитосанитарным требованиям страны-импортёра. По итогам контроля грузоотправителям выданы необходимые сертификаты.

Узбекистан остаётся главным направлением экспорта лесной продукции из Томской области — на его долю приходится почти половина всех поставок региона за рубеж.

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