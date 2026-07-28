В Томске изобрели гибкий «пластырь» для определения уровня глюкозы через пот

Стабильные показатели глюкозы обеспечивают равномерный приток энергии к клеткам Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В ТПУ разработан материал для сенсора, который способен отслеживать уровень глюкозы через пот. В вузе 28 июля сообщили, что изобретение — это итог совместной работы ученых ТПУ и Университета электронных наук и технологий Китая.

«В современной персонализированной медицине все большую востребованность приобретают носимые сенсорные датчики. Одним из перспективных подходов к сбору данных выступает анализ пота. Однако такие устройства обычно состоят из двух отдельных модулей (самого сенсора и источника питания). Это делает устройство громоздким и неудобным для ношения, а также усложняет его использование», — сообщили в ТПУ.

Материал сенсора, разработанного в Томске, — это гибридная структура. Электрохимические реакции проходят через тонкие никелевые нанолисты, а углеродные нанотрубки работают, как провода, ускоряя эти реакции и взаимодействие всей системы с молекулами глюкозы.

Тестировали систему на добровольце, на коже которого был закреплен модуль. В течение 40 минут человек выполнял физические упражнения. Данные о содержании глюкозы в поте отслеживались в режиме реального времени. Среднее время отклика материала на глюкозу в образцах пота — пять секунд.

Контроль уровня глюкозы важен не только для людей с диабетом. Скрытые колебания сахара могут быть незначительными, но опасными для сосудов и ткани организма.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Томская область заняла третье место в России по заболеваемости лямблиозом

Новый порядок направления налоговых уведомлений и больничный для самозанятых: Что изменится для жителей Томской области с августа 2026 года

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru