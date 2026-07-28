Суд Томска взыскал 76 млн рублей с лесоэкспортеров за контрабанду древесины

Суд полностью удовлетворил исковые требования надзорного ведомства Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Томской области суд обязал лесоэкспортеров выплатить более 76,7 миллиона рублей за незаконный вывоз более 11 тысяч кубометров древесины через таможенную границу. Об этом 28 июля сообщили в пресс-службе Томской транспортной прокуратуры.

Верхнекетский районный суд полностью удовлетворил исковые требования надзорного ведомства. Ответчики по делу обвинялись в незаконном перемещении через таможенную границу значительного объема лесоматериалов. Ведомство настаивало на взыскании полной стоимости незаконно вывезенного природного ресурса, и судебная инстанция согласилась с данной позицией, вынеся решение в пользу государства.

Взысканные денежные средства в размере 76,7 миллиона рублей будут перечислены непосредственно в государственный бюджет. Решение суда уже вступило в законную силу, что ставит точку в данном эпизоде незаконного предпринимательства. Подобные меры направлены на пресечение теневых схем в лесопромышленном комплексе и защиту экономических интересов региона.

Строгий контроль за оборотом лесных ресурсов позволяет сохранить экологическое и экономическое благополучие сибирского региона. Эффективное взаимодействие судов и надзорных органов гарантирует, что незаконная деятельность не останется безнаказанной, а средства, полученные от нарушителей, будут направлены на развитие инфраструктуры и социальные нужды местных жителей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Под Томском арестовали земельный участок за миллионные штрафы перевозчика

«Ядовитый паук идет в Томск?»: Что говорят ученые о миграции смертельно опасного каракурта

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru