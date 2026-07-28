Под Томском арестовали земельный участок за миллионные штрафы перевозчика

Задолженность перед перевозчиками у должника составила более трех миллионов рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Томской области судебные приставы арестовали земельный участок площадью пятнадцать гектаров, принадлежащий транспортной организации, которая накопила задолженность по штрафам свыше трех миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Томской области 28 июля.

В отношении томской организации-перевозчика, систематически нарушавшей правила предрейсового контроля технического состояния транспорта, было возбуждено пятнадцать исполнительных производств. Судебный пристав по Советскому району Томска установила, что должник владеет земельным участком площадью пятнадцать гектаров, и наложила запрет на регистрационные действия в Росреестре. Таким образом, владелец не сможет продать или передать имущество до полного погашения долга. После того как суд удовлетворил иск пристава об обращении взыскания на участок, на него был наложен арест.

В настоящее время земля оценивается специалистом для последующей продажи с торгов. Если организация не погасит штрафы и исполнительский сбор в бюджет, участок реализуют принудительно. Подобные меры воздействия демонстрируют эффективность работы службы судебных приставов по взысканию задолженности с юридических лиц, пренебрегающих требованиями безопасности на транспорте.

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