Холодную воду отключили 28 июля на нескольких улицах Кировского района Томска

Вода в кранах появится вечером Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Из-за аварии на водопроводе холодную воду отключили 28 июля в десятках домов Кировского района Томска. В ресурсоснабжающей компании сообщили, что ресурса не будет до 22.00; аварийные работы по устранению повреждения на участке водопровода уже начались.

Повреждение выявлено в районе пересечения улиц Киевской и Косарева.

Без воды остались жители 60 домов на улицах Вершинина, Косарева, Котовского, Красноармейской, Нахимова, Осипенко, в переулках Инструментальном и Промышленном.

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