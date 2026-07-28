Холодную воду отключили 28 июля на нескольких улицах Кировского района Томска

Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП
Из-за аварии на водопроводе холодную воду отключили 28 июля в десятках домов Кировского района Томска. В ресурсоснабжающей компании сообщили, что ресурса не будет до 22.00; аварийные работы по устранению повреждения на участке водопровода уже начались.
Повреждение выявлено в районе пересечения улиц Киевской и Косарева.
Без воды остались жители 60 домов на улицах Вершинина, Косарева, Котовского, Красноармейской, Нахимова, Осипенко, в переулках Инструментальном и Промышленном.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Томские синоптики прогнозируют дожди в регионе 29 июля
Кабаны дополнили перечень охотничьих ресурсов в Томской области
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ
ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru