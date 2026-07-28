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НовостиОбщество28 июля 2026 9:00

Холодную воду отключили 28 июля на нескольких улицах Кировского района Томска

Ресурс в квартиры томичей вернут к 22.00
Елена Белоусова
Вода в кранах появится вечером

Вода в кранах появится вечером

Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Из-за аварии на водопроводе холодную воду отключили 28 июля в десятках домов Кировского района Томска. В ресурсоснабжающей компании сообщили, что ресурса не будет до 22.00; аварийные работы по устранению повреждения на участке водопровода уже начались.

Повреждение выявлено в районе пересечения улиц Киевской и Косарева.

Без воды остались жители 60 домов на улицах Вершинина, Косарева, Котовского, Красноармейской, Нахимова, Осипенко, в переулках Инструментальном и Промышленном.

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