Новый порядок направления налоговых уведомлений и больничный для самозанятых: Что изменится для жителей Томской области с августа 2026 года

С 1 августа в силу вступают новые законы и правила. Фото: Марина Лукина

С 1 августа 2026 года в России вступает в силу целый ряд законодательных изменений. Одно из них коснется всех, кто оплачивает имущественные налоги. Кроме того, первые выплаты по больничным получат самозанятые, а пенсионеры, которым в июле исполнилось 80 лет или у которых установлена первая группа инвалидности, начнут получать двойную фиксированную выплату.

«КП-Томск» разбиралась в главных нововведения августа.

Налоги

С 1 августа уведомления физическим лицам об уплате транспортного, земельного и имущественного налогов будут автоматически поступать в личный кабинет на «Госуслугах».

Для пользователей «Личного кабинета для физических лиц» на сайте ФНС России порядок получения уведомлений не изменится. Бумажные уведомления по почте продолжат приходить тем, у кого нет подтвержденной учетной записи на «Госуслугах» и доступа к личному кабинету Налоговой службы.

Теперь нет необходимости давать предварительное согласие на получение документов в электронном виде — размещение уведомлений на «Госуслугах» станет стандартным каналом доставки для всех зарегистрированных на портале жителей страны.

Срок уплаты имущественных налогов за предыдущий год — не позднее 1 декабря включительно.

Больничный для самозанятых

Самозанятые, участвующие в эксперименте, получат первые выплаты по больничным листам в августе.

С января 2026 года граждане, которые уплачивают налог на профессиональный доход (НПД) (самозанятые), могут перечислять в Соцфонд России добровольные страховые взносы на случай временной нетрудоспособности. Самозанятый сможет получить выплаты по больничному листу спустя шесть месяцев после внесения годового взноса либо непрерывного перечисления ежемесячных взносов.

Пенсии

Пенсии работающим пенсионерам и накопительные выплаты вырастут с 1 августа. Также с августа пенсионеры, которым в июле исполнилось 80 лет или у которых установлена первая группа инвалидности, начнут получать двойную фиксированную выплату.

Гаражная амнистия

Гаражную амнистию, которая должна была завершиться летом 2026 года, продлили до 2031 года. Теперь оформить старый гараж и участок под ним можно будет еще в течение пяти лет.

Упрощенный порядок действует для построек, возведенных до 30 декабря 2004 года и не признанных самовольными. Воспользоваться правом могут не только первые владельцы, но и наследники, и покупатели.

Оплата ЖКУ

С августа собственники жилья будут получать квитанции за услуги ЖКХ нового образца. Графы «Содержание общего имущества» и «Текущий ремонт» теперь будут разделены для повышения прозрачности начислений.

Кроме того, вводится единый регламент оплаты — до 15-го числа месяца, следующего за расчетным. Управляющие компании (УК) обязаны доставлять платежные документы жильцам не позднее 5-го числа.

Также закреплено требование об автоматическом перерасчете. Если зимой происходит аварийное отключение отопления или горячего водоснабжения, УК обязана самостоятельно исключить из счета период непредоставления услуг без заявлений от собственников.

Новый этап маркировки «Честный знак»

С 1 августа изменятся правила в маркировке товаров. Производители и импортеры мясной продукции теперь обязаны наносить коды Data Matrix на мясные консервы, паштеты и готовые мясные блюда в заводской упаковке. Развесную продукцию и товары, которые фасуются непосредственно в магазине, маркировать не нужно. Для колбасных изделий обязательная маркировка начнет действовать с октября.

С 1 августа полностью запрещается продавать немаркированные остатки товаров легкой промышленности из четвертой волны маркировки. Это спецодежда, средства индивидуальной защиты, каски, спасательные жилеты. Хранить такие товары без кодов можно до 1 декабря 2026 года.

С 1 августа маркетплейсы начнут удалять нелегальную и некачественную продукцию в рамках внедрения системы цифровой маркировки «Честный знак». Платформы автоматически будут блокировать учетные записи продавцов, которые не предоставят необходимые подтверждающие документы и коды Data Matrix.

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