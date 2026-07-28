В сосудистом центре томской ОКБ пролечили более тысячи пациентов с инсультами

Один из главных маркеров заболевания — артериальное давление Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С начала 2026 года медицинскую помощь в Региональном сосудистом центре ОКБ получили 1 287 пациентов с инсультом. В департаменте здравоохранения Томской области 28 июля уточнили, что средний возраст больных — 70 лет.

«Инсульт это не приговор, а состояние, при котором можно и нужно вернуть человека к полноценной жизни», — подчеркнул и.о. начальника департамента Юрий Воробьев.

Врачи сосудистого центра с января по июль выполнили 102 тромбоэкстракции (механическое удаление тромба из просвета сосуда) и 155 тромболизисов (растворение тромба), а также 12 операций по эндоваскулярной эмболизации аневризм.

Инсульт – это острое нарушение мозгового кровообращения, из-за которого часть нервной ткани перестает получать достаточное количество крови и кислорода.

Принято считать, что распознать болезнь по невнятной речи и ассиметричной улыбке. Нужно попросить человека улыбнуться. При инсульте лицо часто асимметричное, один угол рта «провисает».

Еще одно задание — нужно попросить человека поднять обе руки горизонтально перед собой и удерживать некоторое время. При инсульте одна рука или нога будет опускаться.

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