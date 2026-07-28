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НовостиОбщество28 июля 2026 1:50

Волонтеры отряда «ЛизаАлерт» разыскивают пропавшую жительницу томского села

Невысокая 79-летняя женщина ушла из дома в неизвестном направлении 27 июля
Елена Белоусова
Пропавшая жительница Новоселово страдает нарушениями памяти. Фото: «ЛизаАлерт» Томск

Пропавшая жительница Новоселово страдает нарушениями памяти. Фото: «ЛизаАлерт» Томск

В Колпашевском районе Томской области пропала 79-летняя жительница села Новоселово. В томском отряде «ЛизаАлерт» сообщили, что Ишкатова (Измарьева) Роза Матвеевна 1946 года рождения 27 июля ушла в неизвестном направлении.

Приметы пропавшей женщины: рост 165 сантиметров, худощавое телосложение, седые волосы, карие глаза. Была одета в коричнево-белый халат. Обуви на пенсионерке не было.

Поисковики в ориентировке отметили, что жительница Новоселово страдает нарушениями памяти.

Любую информацию о местонахождении пропавшей, жителей региона просят сообщать по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно).

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