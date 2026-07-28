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НовостиОбщество28 июля 2026 2:55

Томская полиция напомнила о вступлении в силу новых пошлин для мигрантов

Стоимость оформления документов для иностранцев существенно выросла
Елена Белоусова
Для компаний, планирующих нанимать иностранных специалистов, расходы вырастут

Для компаний, планирующих нанимать иностранных специалистов, расходы вырастут

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Томской области с 27 июля существенно увеличилась стоимость оформления необходимых документов для мигрантов. В УМВД России по Томской области сообщили, что изменения закреплены поправками в Налоговый кодекс. Новые расценки коснутся ключевых процедур, и суммы теперь будут исчисляться десятками тысяч рублей.

Например, получение вида на жительство обойдется в 30 тысяч рублей, а разрешение на временное проживание (РВП) — в 15 тысяч. Для тех, кто приезжает учиться, предусмотрена льготная ставка: пошлина на РВП для студентов снижена до 8 тысяч рублей. Самым затратным станет оформление гражданства: за рассмотрение заявки на прием придется заплатить 50 тысяч рублей с каждого заявителя.

Подорожает и пересечение границы. Обычная виза теперь будет стоить 2 тысячи рублей, а многократная — 6 тысяч. Приглашение на въезд и разрешение на работу обойдутся в 8 и 5 тысяч рублей соответственно. Для компаний, планирующих нанимать иностранных специалистов, расходы тоже возрастут: за каждого работника нужно будет внести 15 тысяч рублей.

Некоторые категории иностранцев смогут оформить документы без уплаты пошлины. В их числе — контрактники, проходящие службу в период специальной военной операции; участники программы переселения соотечественников; бывшие граждане СССР и другие льготные группы.

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