Томская полиция напомнила о вступлении в силу новых пошлин для мигрантов

Для компаний, планирующих нанимать иностранных специалистов, расходы вырастут Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Томской области с 27 июля существенно увеличилась стоимость оформления необходимых документов для мигрантов. В УМВД России по Томской области сообщили, что изменения закреплены поправками в Налоговый кодекс. Новые расценки коснутся ключевых процедур, и суммы теперь будут исчисляться десятками тысяч рублей.

Например, получение вида на жительство обойдется в 30 тысяч рублей, а разрешение на временное проживание (РВП) — в 15 тысяч. Для тех, кто приезжает учиться, предусмотрена льготная ставка: пошлина на РВП для студентов снижена до 8 тысяч рублей. Самым затратным станет оформление гражданства: за рассмотрение заявки на прием придется заплатить 50 тысяч рублей с каждого заявителя.

Подорожает и пересечение границы. Обычная виза теперь будет стоить 2 тысячи рублей, а многократная — 6 тысяч. Приглашение на въезд и разрешение на работу обойдутся в 8 и 5 тысяч рублей соответственно. Для компаний, планирующих нанимать иностранных специалистов, расходы тоже возрастут: за каждого работника нужно будет внести 15 тысяч рублей.

Некоторые категории иностранцев смогут оформить документы без уплаты пошлины. В их числе — контрактники, проходящие службу в период специальной военной операции; участники программы переселения соотечественников; бывшие граждане СССР и другие льготные группы.

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