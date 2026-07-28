В Томской области действуют 10 лесных пожаров

За прошедшие сутки в Томской области не удалось ликвидировать ни одного лесного пожара. Фото: Федеральная Авиалесоохрана

В Томской области утром во вторник, 28 июля, действуют 10 очагов лесных пожаров. В департаменте лесного хозяйства сообщили, что возгорания зафиксированы на территории Александровского, Верхнекетского, Колпашевского, Кедровского и Улу-Юльского лесничеств.

По состоянию на 28 июля класс пожарной опасности в лесах по условиям погоды составляет 2,67 — это средняя пожарная опасность.

За прошедшие сутки в Томской области не удалось ликвидировать ни одного лесного пожара.

Профессиональную помощь лесопожарным службам региона в борьбе с лесными пожарами оказывают более 300 парашютистов и десантников из разных регионов России. В Федеральной Авиалесоохране уточнили, что пожары в томских лесах тушат в основном вручную — с помощью бензопил, лопат, топоров и мотыг. Режим ЧС в лесах в Томской области действует с 13 июня.

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