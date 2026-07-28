Гроза и кратковременный дождь ожидаются в Томске 28 июля

Несмотря на осадки, в регионе будет тепло Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Переменная облачность ожидается в Томской области во вторник, 28 июля. По информации синоптиков томского ЦГМС, в области местами возможны кратковременные дожди, грозы, при грозах — сильные дожди, ливни, град; утром в отдельных районах туманы.

Ветер северный 2-7 метров в секунду, при грозах порывы усилятся до 15-17 метров в секунду.

Температура воздуха в области днем составит +24…+29°С.

В областном центре в течение дня возможен кратковременный дождь, местами гроза. Ветер с порывами до 12 метров в секунду. Столбики термометров в Томске днем поднимутся +24…+26 градусов.

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