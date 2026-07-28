В томских храмах 28 июля — в День Крещения Руси — будут звонить колокола

День Крещения Руси – государственная памятная дата, установленная федеральным законом. Фото: Марина Лукина

Большой православный праздник — День Крещения Руси — отмечается 28 июля. В томской епархии РПЦ сообщили, что в храмах Томска и области в этот день будут звонить колокола.

По благословению митрополита Томского и Асиновского Ростислава соборный колокольный звон состоится по окончании Литургии и молебна по особому чину. В полдень вместе с другими колоколами храмов зазвонит и самый большой колокол Томска в Воскресенской церкви.

28 июля 2026 года Русская Православная Церковь отмечает сразу несколько важных событий. Помимо Дня Крещения Руси, сегодня — день памяти равноапостольного великого князя Владимира. Именно князь Владимир крестил Русь в 988 году. В народе его величали Владимиром Красное Солнышко.

В 2010 году День Крещения Руси получил статус государственной памятной даты. В этот день по всей стране проходят торжественные богослужения и крестные ходы. В полдень во всех православных храмах звучит колокольный звон-благовест «Слава Тебе, Боже!».

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