Заблудившуюся в Томском районе пожилую женщину искали 5 поисковых групп

Поисковый штаб разместили на территории СНТ, недалеко от дома пропавшей женщины. Фото: «ЛизаАлерт» Томск

В воскресенье, 26 июля, волонтеры отряда «ЛизаАлерт» в Томском районе в течение 6 часов искали заблудившуюся в лесу пенсионерку. Заявка на поиск поступила в отряд в 14:45.

Поисковикам сообщили, что 80-летняя женщина ушла в лес за грибами и пропала. У женщины с собой был сотовый телефон, но дозвониться до нее не удалось. В отряде рассказали, что ситуацию осложняли погодные условия: незадолго до поступления заявки в районе пропажи прошел сильнейший ливень.

В поиске приняли участие 15 добровольцев отряда «ЛизаАлерт», было сформировано 5 поисковых групп.

Поисковый штаб разместили на территории СНТ, недалеко от дома пропавшей женщины и предполагаемой точки ее входа в лес. С помощью сирены женщине подавали звуковые ориентиры. Периодически пенсионерке удавалось дозвониться до своего мужа, который находился вместе с волонтерами в штабе.

В 20:00 поисковая группа услышала отклик. Добровольцы пошли на голос и вскоре обнаружили пропавшую женщину. Пенсионерка находилась в относительно удовлетворительном состоянии, эвакуация не потребовалась. Группа вывела ее из леса пешком.

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