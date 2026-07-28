Налоговая служба инициировала банкротство ФК «Томь» из-за крупного долга

Сумма претензий составляет 35,9 миллиона рублей Фото: Ольга ЮШКОВА.

Омская межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы в июле 2026 года обратилась в Арбитражный суд Томской области с иском о банкротстве ООО «Футбольный клуб «Томь». По данным судебной картотеки, сумма претензий составляет 35,9 миллиона рублей.

В 2022 году «Томь» прекратила выступления в основных футбольных лигах страны — ФНЛ и ПФЛ, в 2023 году клуб лишился членства в Российском футбольном союзе. В июле 2025 года РФС подал иск к «Томи» с требованием взыскать почти 42 миллиона рублей. Суд удовлетворил это требование в сентябре того же года. На тот момент задолженность клуба перед налоговой составляла 10,6 миллиона рублей.

Владельцем ООО «ФК «Томь» является томская областная спортивная школа олимпийского резерва, учредителем которой выступает Томская область в лице регионального департамента спорта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В томских храмах 28 июля — в День Крещения Руси — будут звонить колокола

Работающие пенсионеры Томска получат прибавку до 470 рублей с первого августа

ОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru