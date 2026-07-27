Работающие пенсионеры Томска получат прибавку до 470 рублей с первого августа

Перерасчет коснется получателей страховых пенсий по старости и по инвалидности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

С первого августа более шестидесяти четырех тысяч работающих пенсионеров Томской области получат автоматический перерасчет страховых выплат. Максимальное увеличение может составить три пенсионных коэффициента, что эквивалентно сумме 470 рублей 28 копеек. Об этом сообщили в Отделении Социального фонда России по Томской области.

Перерасчет коснется получателей страховых пенсий по старости и по инвалидности, за которых работодатели в две тысячи двадцать пятом году уплачивали страховые взносы. Также будет увеличен размер пенсии по случаю потери кормильца, если на лицевой счет гражданина поступили дополнительные страховые взносы, не учтенные ранее. Размер августовской прибавки у каждого пенсионера индивидуален и зависит от суммы уплаченных взносов и стоимости пенсионного коэффициента. У части граждан размер корректировки может быть ниже, так как все зависит от суммы взносов, уплаченных с официальной заработной платы.

Посмотреть, сколько коэффициентов уже накоплено, можно в выписке из индивидуального лицевого счета, запросив ее через личный кабинет на портале Госуслуг. Августовский перерасчет, как и все плановые повышения страховых пенсий, будет проведен автоматически. Гражданам не нужно подавать заявление или обращаться в клиентские службы ведомства региона, так как все изменения будут учтены в беззаявительном порядке.

Доставка пенсий через кредитные организации и иные доставочные организации в Томской области будет осуществляться по действующему графику. Если дата доставки приходится на выходной или праздничный день, перечисление производится накануне, в рабочий день. Гражданам, в том числе получающим пенсии через отделения почтовой связи, выплаты будут доставлены по графику акционерного общества Почта России. Уточнить дату получения можно в своем почтовом отделении.

Своевременный перерасчет страховых выплат позволяет обеспечить финансовую стабильность для пожилых людей, продолжающих трудовую деятельность. Автоматизация процессов социального фонда снижает административную нагрузку на местных жителей и гарантирует прозрачность начислений в рамках действующего федерального законодательства.

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