Томские аграрии отправили в Китай около двух тысяч тонн гороха

Горох из Томской области отправится за границу Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Томские аграрии продолжают наращивать экспортный потенциал региона, отправив в Китай крупную партию продовольственного зерна весом почти две тысячи тонн. С начала текущего года из области уже экспортировано более трех тысяч шестисот тонн этой культуры, что подтверждает стабильный спрос на сибирскую продукцию. Об этом сообщили в пресс-службе Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора 27 июля.

Специалисты ведомства оформили 76 фитосанитарных сертификатов на партии гороха, выращенного на территории Томской области. Под строгим контролем погрузка экспортных партий продовольственного назначения производилась в контейнеры в фасованном виде, в том числе в биг-бегах. Общий вес отгруженной продукции составил одну тысячу девятьсот девяносто тонн.

Отгруженные партии полностью соответствуют протоколу между Россельхознадзором Российской Федерации и Главным таможенным управлением Китайской Народной Республики о соблюдении инспекционных и карантинных требований. Качество и безопасность зерна также подтверждены лабораторными исследованиями, проведенными в подведомственных аккредитованных лабораториях. Предприятием-экспортером зерна во федеральной государственной информационной системе «Зерно» оформлен сопроводительный документ по идентификации продукции в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и страны-импортера, который был подтвержден инспектором ведомства.

Развитие экспортного потенциала сельскохозяйственной отрасли позволяет местным предприятиям расширять производство и создавать новые рабочие места для жителей и студентов региона. Успешные поставки сибирских продуктов питания на международные рынки подтверждают высокий уровень развития агропромышленного комплекса Томской области и конкурентоспособность региональных брендов.

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