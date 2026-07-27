В Томске упростят трудоустройство граждан старше 50 лет

Кадровые центры Томской области помогают опытным специалистам старше пятидесяти лет найти подходящую работу Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Томской области кадровые центры и работодатели активизируют сотрудничество для содействия трудоустройству граждан старше пятидесяти лет. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации подготовило специальные рекомендации по привлечению и сопровождению сотрудников старшего возраста через системное взаимодействие с центрами «Работа России».

Ведомство рекомендует совместно формировать базу вакансий, адаптированных под требования и возможности работников старшего возраста, а также участвовать в специализированных ярмарках и тематических мероприятиях. Работодателям предлагается не применять единые шаблоны, а учитывать индивидуальные различия внутри этой возрастной группы. К числу сильных сторон таких сотрудников отнесены многолетний практический опыт, системное видение отрасли, развитые навыки наставничества и коммуникации, высокая дисциплина, лояльность и эмоциональная устойчивость. При этом выделены и возможные ограничения, в том числе замедленный темп освоения новых цифровых инструментов, отдельные физические факторы, требующие эргономической адаптации рабочих мест, а также психологическое сопротивление переменам, которое можно снизить через мотивационные мероприятия.

Работодателям предложено строить карьерные траектории с учетом этих особенностей. Например, рекомендуется развивать наставнические и экспертные направления, внедрять специалистов в смешанные команды, организовывать переобучение в щадящем темпе и корректировать условия труда. В рамках национального проекта «Кадры», реализуемого по инициативе Президента России Владимира Путина, гражданам в возрасте пятидесяти лет и старше доступны бесплатные программы профессионального обучения. Кадровые центры региона обеспечивают комплексное индивидуальное сопровождение каждого соискателя, в том числе персональную работу с карьерным консультантом, психологическую поддержку и помощь в социальной адаптации непосредственно перед трудоустройством.

Развитие программ трудоустройства для опытных специалистов позволяет сохранить кадровый потенциал сибирского региона и снизить уровень безработицы среди старшего поколения. Интеграция таких сотрудников в современные производственные процессы способствует передаче уникальных знаний молодым специалистам и укреплению экономической стабильности области.

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