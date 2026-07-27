В Томске ветеранам СВО выдали 49 комплектов адаптивной одежды

Ветераны специальной военной операции в Томской области получают современные комплекты адаптивной одежды для комфортных занятий спортом и повседневной жизни. Фото: фонд «Защитники Отечества»

В Томской области ветеранам специальной военной операции с тяжелыми ранениями бесплатно выдали сорок девять комплектов адаптивной одежды. Всего с лета 2025 года в России обеспечили более 2800 героев, получивших по три комплекта на каждый сезон. Об этом сообщили в пресс-службе регионального филиала фонда «Защитники Отечества» 27 июля.

Подбор экипировки осуществляется с учетом состояния здоровья, физических возможностей и индивидуальных потребностей каждого бойца. Все заявки рассматриваются персонально, чтобы обеспечить максимальный комфорт. В каждый комплект входит до двенадцати позиций летнего, зимнего и демисезонного гардероба. При этом используются модели, разработанные победителями международного конкурса дизайна адаптивной одежды «На крыльях».

Возможность обеспечивать ветеранов адаптивной одеждой появилась благодаря поддержке Президента России Владимира Путина, который одобрил инициативу Анны Цивилевой в марте две тысячи двадцать пятого года.

«Адаптивная одежда учитывает индивидуальные особенности людей, помогает защитникам с тяжелыми ранениями вернуть уверенность в себе, быстрее адаптироваться к мирной жизни. Сегодня мы говорим не об ограничениях, а о силе духа и безграничном потенциале наших героев. Современные технологии, в том числе в сфере адаптивной моды, открывают перед ними новые возможности, которые позволяют заниматься спортом и творчеством, реализовываться в профессии и вести активную, полноценную жизнь. Наша задача — создать все необходимые условия, чтобы каждый защитник чувствовал поддержку и мог уверенно двигаться вперед», — рассказала председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

В Томской области филиал фонда уже обеспечил адаптивной одеждой ветерана специальной военной операции Виктора Голикова. Герой активно занимается адаптивной физкультурой, и благодаря полученной экипировке занятия стали еще более комфортными.

«Адаптивная одежда — не просто удобные вещи, а часть возвращения к активной жизни. Когда форма не сковывает движения и учитывает особенности после ранения, становится проще тренироваться, участвовать в мероприятиях и снова чувствовать себя в строю», — отметил Виктор Голиков.

Развитие индустрии адаптивной одежды в России позволяет участникам боевых действий быстрее вернуться к полноценной жизни и социальной активности. Комплексная поддержка со стороны государственных структур и региональных властей гарантирует, что герои получат все необходимые условия для реабилитации и комфортного проживания в сибирском регионе.

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