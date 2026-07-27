Томичи стали лучшими в стране на конкурсе «Семья – гордость России»

Томичи показали пример крепких отношений Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Сразу три поколения одной семьи из Томской области с триумфом выступили на конкурсе «Семья – гордость России». Об этом стало известно сегодня по итогам финала, который прошел в Москве.

Томскую область представили сразу несколько поколений одной династии. В столицу отправились супруги-учителя, их дети — молодые специалисты, а также представители старшего поколения, отдавшие образованию десятки лет. По словам участников, секрет успеха заключается не только в профессиональных достижениях, но и в сохранении традиций большой сибирской семьи.

«Для нас семья — это прежде всего поддержка друг друга в любых начинаниях, будь то открытый урок или сложная операция в больнице», — поделились участники делегации в кулуарах мероприятия.

Напомним, что 2026 год в России проходит под эгидой укрепления семейных ценностей. Конкурсные комиссии оценивали не только профессиональные заслуги участников, но и их родословные, традиции взаимопомощи и вклад в развитие своих регионов. Томичи сумели доказать, что крепкие семейные узы являются фундаментом для профессионального роста.

Победа томичей принесла региону дипломы федерального уровня и ценные призы. Губернатор Владимир Мазур уже поздравил семью с высоким достижением, отметив, что именно такие династии составляют золотой фонд Сибири.

Всего от Сибирского федерального округа в финал вышли более десяти семей, однако томская делегация оказалась одной из самых многочисленных и ярких. Опыт томичей планируют включить в методические пособия для школ по направлению «Разговоры о важном».

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