В Северске Томской области прокуратура добилась выдачи квартиры сироте

Прокуратура Северска добилась предоставления благоустроенной квартиры двадцатилетней девушке-сироте, чьи жилищные права были нарушены Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Северске прокуратура восстановила жилищные права двадцатилетней девушки-сироты, которая с 2020 года стояла на учете, но не получила жилье после совершеннолетия в нарушение федерального закона. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры ЗАТО город Северск Томской области.

В ходе проверки соблюдения жилищных прав лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, надзорное ведомство установило факт нарушения законодательства. Местная жительница, оставшаяся в несовершеннолетнем возрасте без попечения родителей, длительное время ожидала предоставления положенного по закону жилого помещения. По достижении совершеннолетия благоустроенным жильем она обеспечена не была.

В связи с выявленными нарушениями прокуратура направила в суд исковое заявление в интересах молодой гражданки. Благодаря оперативному вмешательству надзорного ведомства жилищные права сироты были полностью восстановлены. Девушке предоставлена благоустроенная квартира, соответствующая всем установленным санитарным и техническим нормам.

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