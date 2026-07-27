В Томской области юноша перевел жуликам более 13 тысяч рублей за интернет-заказ

Какие товары юноша заказал в сети, в полиции уточнять не стали Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В полицию Колпашевского района обратился мужчина, сын которого стал жертвой интернет-мошенников. В УМВД России по Томской области 27 июля сообщили, что 17-летний юноша в соцсетях нашел онлайн-магазин и заказал нужные ему товары.

Администратор виртуальной торговой точки сообщил покупателю из Томской области, что нужно полностью оплатить заказанный товар. Только после этого вещи будут отправлены в Колпашевский район. Юноша перевел по указанным реквизитам около 6 тысяч рублей.

Далее молодого человека попросили оплатить услуги доставки. Только когда аферисты стали настаивать на оплате страховки за сохранность вещей, подросток понял, что общается с мошенниками и рассказал о случившемся своему отцу.

Общая сумма ущерба составила более 13 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

Какие конкретного товары юноша заказывал в сети, в полиции уточнять не стали.

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