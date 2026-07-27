В томские вузы подано 113 тысяч заявлений на новый учебный год

Томичи отдают предпочтение техническим специальностям Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Приемная кампания в Томске вышла на финишную прямую. По состоянию на 21 июля приемные комиссии приняли 113 тысяч заявлений от абитуриентов, что стало одним из лучших показателей последних лет. Об этом 27 июля сообщили в профильном ведомстве.

Абитуриенты демонстрируют четкий запрос на технологические специальности. Наибольшим спросом пользуются направления, связанные с информационными технологиями, нефтегазовым делом, экономикой и юриспруденцией. Высокий конкурс сохраняется на медицинских и инженерных факультетах, где борьба идет за каждое место.

Томск остается ключевым центром притяжения талантов для всей Сибири. Основной этап зачисления на бюджетные места стартует в августе. Ранее сообщалось, что на середину июля число заявлений уже превышало 48 тысяч, показав рост на 7% к прошлому году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Томские школы проверяют на безопасность перед 1 сентября

В Томской области юноша перевел жуликам более 13 тысяч рублей за интернет-заказ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru