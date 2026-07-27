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НовостиОбщество27 июля 2026 12:12

В томские вузы подано 113 тысяч заявлений на новый учебный год

Абитуриенты штурмуют IT-медицину и инженерию, формируя кадровый резерв региона
Екатерина Сафонова
Томичи отдают предпочтение техническим специальностям

Томичи отдают предпочтение техническим специальностям

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Приемная кампания в Томске вышла на финишную прямую. По состоянию на 21 июля приемные комиссии приняли 113 тысяч заявлений от абитуриентов, что стало одним из лучших показателей последних лет. Об этом 27 июля сообщили в профильном ведомстве.

Абитуриенты демонстрируют четкий запрос на технологические специальности. Наибольшим спросом пользуются направления, связанные с информационными технологиями, нефтегазовым делом, экономикой и юриспруденцией. Высокий конкурс сохраняется на медицинских и инженерных факультетах, где борьба идет за каждое место.

Томск остается ключевым центром притяжения талантов для всей Сибири. Основной этап зачисления на бюджетные места стартует в августе. Ранее сообщалось, что на середину июля число заявлений уже превышало 48 тысяч, показав рост на 7% к прошлому году.

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