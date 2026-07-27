Томские школы проверяют на безопасность перед 1 сентября

Ранее проверку прошли образовательные организации Томска и Томского района Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Томской области стартовала масштабная приемка школ, колледжей и учреждений дополнительного образования к 2026–2027 учебному году. До 7 августа специалисты проверят состояние 271 объекта, чтобы убедиться в безопасности и комфорте для учеников. Об этом рассказали в правительстве Томской области.

В состав комиссий вошли эксперты департамента образования региона, а также представители МЧС, МВД, ФСБ, Росгвардии, Роспотребнадзора и Ростехнадзора. Такая межведомственная координация позволяет комплексно оценить готовность учреждений: от пожарной безопасности и антитеррористической защищенности до санитарного состояния пищеблоков и медицинских кабинетов.

На текущей неделе инспекторы работают в Шегарском, Кожевниковском и Бакчарском районах. Ранее проверку прошли образовательные организации Томска и Томского района. В ближайшее время комиссии посетят учреждения в Кривошеинском, Молчановском, Чаинском, Каргасокском, Парабельском, Колпашевском, Верхнекетском, Асиновском, Первомайском и Зырянском районах. Завершится приемка в Александровском районе и городе Стрежевом.

Особое внимание уделяется созданию доступной среды для маломобильных граждан и подготовке инженерных систем к зимнему периоду. Например, в Шегарском техникуме индустриальных технологий завершается ремонт фасада и крыши лабораторного корпуса, обновлена кондитерская мастерская, установлено новое ограждение и закуплена мебель для общежития. В Шегарской школе-интернате отремонтирован спортзал с учетом требований пожарной безопасности, а учебные кабинеты оснащены современной техникой и оборудованием.

Специалисты напоминают: своевременная проверка образовательных учреждений позволяет выявить и устранить недостатки до начала учебного процесса. Это гарантирует безопасность детей и создает условия для качественного обучения.

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