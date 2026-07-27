В Томске 28 июля возможен дождь, в области синоптики прогнозируют ливни

Самым важным аксессуаром для жителей региона во вторник станут зонтики Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Переменная облачность ожидается в Томске и области во вторник, 28 июля. По информации синоптиков томского ЦГМС, в районах местами возможны кратковременные дожди, грозы, при грозах — сильные дожди, ливни, град; ночью и утром в отдельных районах туманы.

Ветер северный с порывами при грозах до 15-17 метров в секунду.

Температура воздуха в области ночью составит +13…+18°С, днем воздух прогреется до +24…+29 градусов.

В Томске синоптики прогнозируют кратковременный дождь, местами возможна гроза. Ветер северный с порывами до 12 метров в секунду.

Предстоящей ночью в областном центре ожидается +15…+17°С, в течение дня 28 июля столбики термометров поднимутся до +24…+26 градусов.

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