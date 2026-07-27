В Томской области стартовала уборка озимой пшеницы и чеснока

Первыми на поля вышли механизаторы Кожевниковского района Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Томской области начался сезон сбора урожая. Областные власти 27 июля сообщили, что первыми на поля вышли механизаторы Кожевниковского района, которые приступили к обмолоту озимой пшеницы.

Параллельно со сбором зерновых в регионе стартовала уборка овощей открытого грунта.

Для кормовой базы уже заготовлено свыше 100 тысяч тонн сенажа, 27,4 тысячи тонн сена и 20 тысяч тонн зерносенажа. Это 47,2 процента от запланированного объема. Наибольших успехов в этом направлении добились в Зырянском, Кожевниковском и Молчановском районах.

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