В Томской области стартовала уборка озимой пшеницы и чеснока

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП
В Томской области начался сезон сбора урожая. Областные власти 27 июля сообщили, что первыми на поля вышли механизаторы Кожевниковского района, которые приступили к обмолоту озимой пшеницы.
Параллельно со сбором зерновых в регионе стартовала уборка овощей открытого грунта.
Для кормовой базы уже заготовлено свыше 100 тысяч тонн сенажа, 27,4 тысячи тонн сена и 20 тысяч тонн зерносенажа. Это 47,2 процента от запланированного объема. Наибольших успехов в этом направлении добились в Зырянском, Кожевниковском и Молчановском районах.
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